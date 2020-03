Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt am Mittwoch, 25. März, zwischen 9 und 15 Uhr auf der A52 einen Fahrstreifen zwischen Essen-Bergerhausen und dem Dreieck Essen-Ost. In dieser Zeit vermisst Straßen.NRW die Fahrbahnen für den zukünftigen Umbau des Autobahndreiecks Essen-Ost.

Am Mittwoch, 25. März, sind die A40-Anschlussstellen Mülheim-Winkhausen und -Heißen jeweils für etwa zwei Stunden teilweise wegen Grünpflegearbeiten gesperrt. Die Ausfahrt Mülheim-Winkhausen ist von 8 bis 10 Uhr in Fahrtrichtung Venlo gesperrt, die Auffahrt Winkhausen in Fahrtrichtung Dortmund von 10 bis 12 Uhr. Die Ausfahrt Mülheim-Heißen ist von 12 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Außerdem werden von Donnerstag, 26., um 22 Uhr, bis Freitag, 27. März, 5 Uhr, zwei Fahrstreifen auf der A40 zwischen Bochum und Essen in Höhe der Anschlussstelle Essen-Frillendorf gesperrt. Während die Fahrbahn dort auf einen Fahrstreifen verengt ist, sondiert Straßen.NRW den Baugrund und führt im Bereich der Busspuren in der Straßenmitte Bohrungen durch.