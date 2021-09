Der Notruf der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ist ab sofort neben der 112 auch per Notruf-App: „Nora“ erreichbar. Mit ihr können alle registrierten Nutzer kostenlos und barrierefrei Notrufe unmittelbar an die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim und an alle anderen Leitstellen in Deutschland absenden.

Bisher war insbesondere der Notruf für Hör- und Sprachgeschädigte nur über Umwege möglich. Die Kommunikation erfolgt entweder per Chat oder über einen Rückruf durch den Leitstellendisponenten.

Neben der automatischen Übermittlung des Notrufstandortes wird über gezielte Fragen in der App die Einsatzsituation beschrieben. Des Weiteren können auch auf Wunsch persönliche Angaben zu Alter, Vorerkrankungen und möglichen Einschränkungen übermittelt werden.

App nur im "Demo-Modus" testen

Es wird gebeten, das die App nur über den „Demo-Modus“ getestet, der im Menü ausgewählt werden kann. Nutzer sollen die App nicht durch das Absenden von Notrufen auf dem Startbildschirm ausprobieren, da sonst Einsatzkräfte alarmiert werden.

Weitere Informationen finden sich unter der offiziellen Webseite www.nora-notruf.de.