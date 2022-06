Zum Monatsbeginn gab es einen Generationenwechsel in der Ökumenischen TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen. Die Leiterin der Krisenbegleitung Rosemarie Schettler hat 30 Jahre bei der Telefonseelsorge gearbeitet und gibt den Staffelstab weiter an die 32-jährige Suzanne Langendörfer.

Zu den künftigen Aufgaben von Suzanne Langendörfer gehört unter anderem die Krisenbegleitung, in der es in erster Linie um eine langfristigere Begleitung Suizid gefährdeter Menschen im geschützten Raum vertraulicher Gespräche geht. Suzanne Langendörfer hat als Diplom-Sozialpädagogin bereits einige Jahre in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und zudem eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin absolviert. Zu ihren Aufgaben zählt ebenso die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie die Chat-Seelsorge.

