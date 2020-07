Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen findet der Hochschulinformationstag in diesem Jahr online statt. Erleben kann man die Hochschule Ruhr West mit ihren Studiengängen und ihren Angeboten einfach am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Online werden die Studiengänge und Besonderheiten eines erlebnis- und erfolgsorientierten Studiums an der HRW, mitten in der Metropole Ruhr, vorgestellt. Um einen virtuellen Eindruck von beiden Standorten zu vermitteln, gibt es Videoclips aus den Bibliotheken, der Mensa und den Laboren. Studierende berichten über ihre Erfahrungen im Studium und das studentische Leben in Bottrop und Mülheim an der Ruhr, Absolventen erzählen von ihrem Job-Einstieg und ihren beruflichen Erfolgen.

In den eingerichteten Chat-Rooms (via webex) können Studieninteressierte, Lehrer und Eltern mit Studierenden, Lehrenden und Absolventen sprechen und ihre Fragen loswerden.Der Online-HIT findet am Donnerstag, 9. Juli, von 13 bis 15 Uhr statt.

Gut zu wissen

Nach dem online-HIT können Schüler und Studieninteressierte einen Termin mit der Studienberatung buchen, ihre Fragen stellen zu Studiengangs-Voraussetzungen und zum Bewerbungs- und Einschreibeprozess. Denn das Bewerbungs- und Einschreibeportal öffnet am Freitag, 3. Juli. Auch dieser Prozess wird weiter digitalisiert.

Weitere Informationen und das Programm sind auf der Website verlinkt:

www.infotag.hochschule-ruhr-west.de