Schluckstörungen, auch unter dem Fachbegriff Dysphagie oder Presbyphagie bekannt, treten immer häufiger auf. Bedingt durch Altersprozesse und als Begleiterscheinung verschiedener Krankheiten sind ältere Menschen besonders häufig betroffen.

Die Teilnehmenden erhalten einen kurzen Einblick über den gesunden und gestörten Schluckakt und lernen Anzeichen einer Schluckstörung erkennen und einzuschätzen. Sie erfahren, wie bei Schluckstörungen geholfen werden kann.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 20. Oktober, in der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte, Scharpenberg 1b, 45468 Mülheim, statt und ist gebührenfrei.

Infos und Anmeldung unter Tel. 3003.333 oder online auf www.evfamilienbildung.de