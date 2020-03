Im momentan gesperrten Bereich zwischen Kuhlendahl bis Kämpchenstraße werden am 19. und 20. März Fräsarbeitenausgeführt und die Asphaltdeckschicht eingebaut. Der Einbaubereich beginnt an

der Von-Bock-Straße und endet an der bereits instand gesetzten Fahrbahn am

Kuhlendahl. Dieser Bereich wird komplett gesperrt, auch die Ein- und Ausfahrt zur Nebenfahrbahn Essener Straße sowie die Verbindung zum Kuhlendahl

stehen in diesen zwei Tagen nicht zur Verfügung.

Anwohner des Kuhlendahl (inklusiveder Nebenstraßen) können nur in Richtung Werdener Weg Aus- und Einfahren.

Die Verkehrsumstellung auf die anschließende Bauphase erfolgt am 24. März. Hierbei beginnt das Baufeld in Fahrtrichtung Innenstadt auf der Höhe Kuhlendahl und verläuft bis zur Höhe Von-Bock-Straße. Der Verkehr wird in diesem Abschnitt

für beiden Richtungen über die Südseite geführt.

Die Verkehre aus und in die Gracht werden aufrechterhalten. Die Oststraße wirdzur Einbahnstraße mit der Fahrtrichtung Hingberg / Buggenbeck.

Der Kuhlendahl und die Nebenfahrbahn der Essener Straße sind wieder erreichbar.

Die Von-Bock-Straße bleibt, wie momentan, eine Sackgasse.

Die Haltestelle in der Nebenfahrbahn Essener Straße wird wieder angefahren, die

Haltestelle zwischen Oststraße und Von-Bock-Straße wird zwischen die Von-Bock-Straße und die Kalkstraße verlegt.

Im Anschluss erfolgt auch hier der abschließende Deckenbau unter Sperrung derEinmündungen Gracht und Oststraße. Die genaue Ausführungszeit wird in der

Vorwoche mit einer Umleitungsführung gesondert bekannt gegeben.

Entgegen der ursprünglichen Information wird die Instandsetzung des Abschnitts zwischen der Kämpchenstraße und der Von-Bock-Straße zurückgestellt.Der inzwischen 94 Jahre alte Rumbachkanal ist in diesem Bereich eingebrochen.

Die ursprünglich erst in sieben Jahren geplante Sanierung dieses Altrumbachabschnittes

muss nun vorgezogen werden.

Es handelt sich hierbei nicht um Normprofile, so dass zur Instandsetzung dieaufwendige Herstellung von passgenauen Einzelteilstücken erforderlich wird. Ausder Erfahrung eines früheren Einbruchs im Bereich der Kämpchenstraße werdendafür vier bis sechs Monate benötigt.

Dies hat zur Folge, dass im unmittelbaren Einbruchbereich kein Straßenbau vor

der Sanierung erfolgen kann. Auch die Gegenrichtung kann nicht gebaut werden,

da wegen des Einbruches nur ein Fahrstreifen in Richtung Essen zur Verfügung steht. Die mögliche Verkehrsführung würde zu einem nicht mehr hinnehmbaren Verkehrsinfarkt

führen.

Der weitere Ablauf sieht daher folgendermaßen aus:Mit der Verkehrsumstellung am 24. März wird die Baumaßnahme auf den Bereich

zwischen der Von-Bock-Straße und dem Kuhlendahl eingekürzt.

Beide Verkehrsrichtungen fahren auf dem zurückgestellten Teilstück wieder aufder jeweils ursprünglichen Richtungsfahrbahn. In Fahrtrichtung Essen wird der äußere Fahr- und

Parkstreifen im Bereich der Einbruchstelle auf 20 Meter dauerhaft abgesperrt,

sodass nur ein Richtungsfahrstreifen zur Verfügung steht. Gräben und

Aufbrüche werden provisorisch geschlossen, so dass zumindest ein Teil der Stellplätze wieder für die Anwohner zur Verfügung steht. Diese Verkehrsführung bleibt dort bis zum Abschluss der Rumbachaltkanalsanierung bestehen.

Nach Abschluss dieser soll im Herbst 2020 das zurückgestellte Teilstück wechselseitignachgeholt werden, so dass es dennoch vor den langjährigen Bauarbeiten

am Hauptrumbachkanal abgeschlossen ist.

Für den Individualverkehr werden Parkverbotszonen im Baustellenbereich eingerichtet;

um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Ansprechpartner für Fragen zur Bauausführung (Amt 66) sind Sabine Beckmann, Bauleiterin Straßenbau, unter Tel. 455 66 11, und Matthias Katte, Teamleiter Bau von Straßen, Tel. 455 66 31. Ansprechpartner für Fragen zum Rumbachkanal (Amt 70) ist Susanne Schürmann, Projektsteuerung Rumbachsanierung, Tel. 455 70 44.