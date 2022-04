Am dritten Märzwochenende fand der erste Wettkampf in der Landesliga 2 der RTB-Liga in Quadrath-Ichendorf statt. Nach zweijähriger Wettkampfpause und pandemiebedingten Trainingseinschränkungen präsentierten die Mädchen hervorragende Übungen am Sprung, Barren, Balken und Boden. Die Mannschaft erkämpfte sich mit 150,95 Punkten in der Landesliga 2 verdient den ersten Platz und ging mit 2,5 Punkten vor dem Zweitplatzierten in Führung.

Nicht nur in der Mannschaftswertung waren die Mädchen des TSV Viktoria Mülheim erfolgreich. Helen Just erturnte eine persönliche Gesamtwertung von 52,40 Punkten und erreichte durch ihre tollen Leistungen im Vierkampf zusätzlich Platz 1 in der Einzelwertung. Besonders am Boden und Schwebebalken zeigte sie Bestleistung und setzte sich von den anderen Teilnehmerinnen ab. Ihre Vereinskollegin Natascha Vandecruys erturnte den ersten Platz am Sprung.