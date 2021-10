Der zweite Tag der GERMAN RUHR INTERNATIONALS 2021 war geprägt von den schnellen und spannenden Spielen in den Mixed- und Doppelwettbewerben der Altersklassen U17 und U19.

In der Mülheimer Westenergie Sporthalle allein fanden 113 Spiele statt.

Hinzu kamen weitere 106 Spiele in der benachbarten Halle des Badmintonleistungszentrums, wo die Wettbewerbe der Altersklasse U15 begannen.

Philipp Volovnik spielte in der Altersklasse U 19 mit Johann Sufryd (1. BV Mülheim) im Doppel gegen die Schweizer Mathis Chantakesone/Nicolas Franconville. Das Mülheimer Doppel verlor in zwei Sätzen (21:15, 21:13).

Alexander Becsh verlor im Einzelwettbewerb U17 gegen den an drei gesetzten Franzosen Remy Taing in zwei Sätzen, wobei es alledings im zweiten Satz noch einmal spannend war (21:13, 21:19) .

Amra Bourakkadi spielte im Mixed U17 mit Justin Dang (STC BW Solingen) gegen Anton Blühdorn/Eva Stommel und musste sich nach drei langen Sätzen und 56 Minuten Spielzeit mit 18:21, 21:13, 19:21 geschlagen geben.

An der Seite von Marie Sophie Stern (Spvgg.Sterkrade-Nord) spielte Bourakkadi im Doppel U17 gegen die Französinnen Agathe Cuevas/Maud Lefort. Mit 22:20 und 21:16 ging das Spiel an die Französinnen.

Wettbewerbe U15 in der Halle an der Südstraße

Die Wettbewerbe U15 begannen am Freitag in der Halle des Badmintonleistungszentrums an der Südstraße.

Noah Mosko traf in der Gruppenphase im Einzelwettbewerb auf Mannavan Sembian, dem er mit 12:21, 8:21 unterlag. Ebenfalls verloren ging sein Spiel gegen den starken Franzosen Gaspard Leriche. Am Samstag schlägt Mosko zusammen mit Lea Meike Strünkmann im Mixed U15 auf.

Die Wettbewerbe U17 und U19 finden noch bis Sonntag in der Westenergie Sporthalle

und U15 in der Halle des Badmintonleistungszentrums an der Südstraße statt, jeweils ab 09:00 Uhr.

Ausrichter dort ist in diesem Jahr der TV Refrath.

Alle Ergebnisse:

U19

U17

U15