In Speldorf gibt es eine neue Attraktion: Im Golfclub Raffelberg können Freizeitsportler ab sofort auf einer Entertainment-Anlage abschlagen. An diesem Wochenende können Interessierte erstmals das neue „Freegolf“ ausprobieren.

Seit dem vergangenen Wochenende wird das neue Angebot bereits von den Mitgliedern des Golfclubs von der Ruhrorter Straße genutzt, an diesem Samstag und Sonntag findet jeweils von 10 bis 19 Uhr die Eröffnung für das gesamte Publikum statt. Qualifizierte Trainer stehen für vergünstige Schnupperkurse zum Preis von 15 Euro bereits. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten (hello@golfclub-raffelberg.de).

Für ganz Mutige besteht die Möglichkeit, an einer Challenge teilzunehmen, auf deren Gewinner tolle Preise warten. Die Startgebühr beträgt ebenfalls 15 Euro. Zur Stärkung gibt es Erbsensuppe (2,50 Euro) und Bier (1 Euro).

Monitore und High-Tech-Kameras

Aber worum geht es überhaupt? Eine Spezialfirma hat 10 der 16 Boxen in der Raffelberger Driving Range mit High-Tech-Kameras und Monitoren ausgestattet. Die Kameras zeichnen den Flug jedes Balles auf, so dass der Spieler oder die Spielerin auf dem Monitor innerhalb kürzester Zeit eine exakte Visualisierung des Schlages angezeigt bekommt.

Darüber hinaus werden zahlreiche Daten wie Flug- und Rollweite, Höhe, Kurve und Flugzeit ermittelt und Durchschnittswerte bei mehreren Versuchen ermittelt. „Ich habe bisher immer nur nach Gefühl geschlagen, weil man ja gar nicht genau weiß, wie lang man selbst schlägt“, sagt Daniel Zemelka, der beim Golfclub Raffelberg für das Marketing zuständig ist.

Bis zu vier Spielerinnen und Spieler können gemeinsam golfen

In verschiedenen Spielmodi geht es zum Beispiel um den weitesten oder den genauesten Schlag oder es können berühmte Plätze per Simulation nachgespielt werden. Die unterschiedlichen Wettkampfformen sind für bis zu vier Spieler geeignet. Dazu gehören auch kindgerechte Spiele. Eine kurze Einweisung erfolgt vor Ort. „Im Grunde ist das System aber relativ selbsterklärend“, sagt Zemelka.

Deutschlandweit ist die Freegolf-Anlage in Speldorf erst die achte ihrer Art. Mit den gesammelten Daten können Golferinnen und Golfer auch an den anderen sieben Standorten spielen, wenn sie ihr Handy per App mit dem System synchronisieren. Die Resultate und Handicaps lassen sich in clubinterne oder auch in deutschland- oder gar weltweite Ranglisten übertragen. „Die nächste Anlage ist aber erst in Köln, deswegen haben wir es hier in der Region noch exklusiv“, sagt der Mitarbeiter des Golfclubs.

Angebot ist bis November kostenlos

Und noch sind die Umbauarbeiten am Golfclub nicht beendet. Auf dem Dach der Driving Range sollen noch 16 weitere Abschlagplätze entstehen – allerdings ohne Freegolf-Technologie.

Bis November soll das neu Angebot in Speldorf kostenfrei bleiben, sich danach im Bereich von sechs Euro pro Box und Stunde bewegen. Zu bezahlen sind demnach nur die Bälle. Durch das überarbeitete Flutlicht kann auch in den Abendstunden gespielt werden, wegen der Überdachung auch bei Regen. Stehtische und Loungemöbel laden zum geselligen Zusammenkommen ein. Zusätzlich ist die Gastronomie inklusive Sky Sports Bar für alle geöffnet.