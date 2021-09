Gelungener Saisonstart

Mit einem 7:1 Heimsieg in der Bezirksliga gegen den Moerser TV startete Grün-Weiß 3 am vergangenen Mittwoch in die Saison.

Kein leichter Gegner

Das deutliche Endergebnis entspricht den grünweißen Ambitionen, auch in dieser Liga um den Aufstieg mitzuspielen. Es spiegelt jedoch nicht wider, wie mühsam dieser Sieg erst erkämpft werden musste.

Drei Entscheidungen fielen erst im dritten Satz.

Michael Gröger war aus der 4. Mannschaft nachgerückt und konnte jedoch sein Einzel knapp in zwei Sätzen gewinnen.

Ein Punkt ging kampflos an GW 3, da der Gegner keine zweite Dame für das Doppel aufbieten konnte.

Marlene Krauthausen und Oscar Wong gewannen ihre Einzel souverän.

Sportwart Christian Bauer war mit dem Ergebnis denn auch mehr als zufrieden: „Am Ende zählen die Punkte und so ein Saisonstart motiviert uns natürlich alle“.

Alle Spiele: GW-MH

Am kommenden Samstag können die Mannschaften GW 5, 6 und 7 in der heimischen Otto-Pankok Halle nachlegen.

Am Sonntag um 14:00Uhr geht es dort dann um die ersten Punkte in der Regionalliga West: Zu Gast ist der BV Rot Weiß Wesel