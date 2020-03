Ein Sieg und zwei Niederlagen gab es in den vergangenen Tagen für die U17-Juniorinnen von Blau Weiß Mintard .

Im Verbandspokal gewann das Team beim Ligakonkurrenten SF Lowick hochverdient mit 4:1 und hat das Achtelfinale erreicht.

Joelina Schuster sorgte mit einem Doppelpack für die frühe Mintarder Führung. Melissa Greding erhöhte nach 30 Minuten auf 0:3 und stellte die Weichen auf Sieg Der Treffer zum 1:3 für die kämpferisch staken Mädchen aus Bocholt war nur Ergebniskosmetik. Alina Jasny stellte kurz vor dem Abpfiff den drei Tore Abstand wieder her. Gegner im Achtelfinale am Mittwoch, den 18.Mätz, ist CFR Links.

Im Nachholspiel gegen den MSV Duisburg unter der Woche war Mintard ohne Chance und hat 0:7 verloren. Bereits nach drei Minuten gingen die bärenstarken Gäste von der Wedau in Führung und bauten diese kontinuierlich aus.

Nachdem die Niederlage gegen Duisburg noch relativ locker genommen und abgehakt wurde, sollte und musste am Sonntag bei CFR Links endlich der berühmte Knoten platzen und ein direkter Konkurrent bezwungen werden. Doch während der gesamten Spielzeit waren die Mintarder Mädchen nicht richtig bei der Sache und unterlagen überraschend mit 1:2. Joelina Schuster erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

„Nach dieser Leistung, die der Tiefpunkt der bisherigen Saison ist und der aktuellen Negativserie mit 5 Niederlagen in Folgen sollten sich alle einmal hinterfragen. Um den direkten Klassenerhalt zu schaffen, muss ab sofort der Schalter umgelegt und wieder gepunktet werden. "