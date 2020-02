Von RuhrText

Badminton

Yonex German Open mit Alexander Dunn und Hemming Callum vom BVM sowie Kai Schäfer, Fabienne Deprez und Yvonne Li aus dem Deutschen Badminton-Zentrum in Mülheim (Di., 15 Uhr, Mi., 10 Uhr, bis So.)

Jugend-Landesliga: TSV Heimaterde II – TV Emsdetten (Sa., 15.15 Uhr, Kleiststraße)

Floorball

2. Bundesliga: Dümptener Füchse – Baltic Storms Gettorf (So., 16 Uhr, Holzstraße)

Damen-Bundesliga: Dümptener Füchse – ETV Lady Piranhas Hamburg (So., 13 Uhr, Holzstraße)

Damen-Regionalligaspieltag in Mülheim mit Dümptener Füchse II, Pink Panthers Münster, BTG Teutonia Bielefeld und DJK Holzbüttgen (Sa., 10 Uhr, Boverstraße)

Fußball

Landesliga: BW Mintard – VfB Solingen (So., 15.15 Uhr, Durch die Aue)

Bezirksliga: Mülheimer SV 07 – SV Friedrichsfeld (Do., 19.30 Uhr, Waldschlösschen), Mülheimer FC 97 – DJK Vierlinden (Do., 19.30 Uhr, Ruhrstadion), Mülheimer SV 07 – Duisburger FV (So., 15.15 Uhr, Waldschlösschen), Mülheimer FC 97 – TuB Bocholt (So., 15.15 Uhr, Ruhrstadion)

Frauen-Niederrheinliga: SV Heißen – DJK TuSA Düsseldorf (So., 15 Uhr, Hardenbergstraße)

Frauen-Bezirksliga: Mülheimer SV 07 – SV Haldern (So., 13 Uhr, Waldschlösschen), SV Heißen II – TSV Solingen (So., 13 Uhr, Hardenbergstraße)

B-Junioren-Niederrheinliga: SC Croatia Mülheim – SC Kapellen-Erft (So., 11 Uhr, Moritzstraße)

B-Juniorinnen-Niederrheinliga: BW Mintard – MSV Duisburg (Mi., 19.15 Uhr, Durch die Aue)

Ü32-Niederrheinligaspieltag in Mülheim mit TuS Union Mülheim, TSV Heimaterde II, Viktoria Beeck und SV Millingen (Mi., 19.30 Uhr, Südstraße)

Handball

Verbandsliga: HSV Dümpten – TV Ratingen (So., 18 Uhr, Boverstraße)

Landesliga: VfR Saarn – DJK GW Werden (Sa., 19.30 Uhr, Holzstraße)

Sportkegeln

Damen-NRW-Liga: SK Mülheim – DSC Wanne-Eickel (So., 13 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Darts

2. NRW-Liga: DC Mühlenkrug Mülheim – DC Ruhrpott Essen (Sa., 20 Uhr, „Bistro Dal Dottore“, Aktienstraße)

Regionalliga: Dart-Devils Mülheim – Kakadu Darts Mülheim (Sa., 20 Uhr, „Speldorfer Hof“, Duisburger Straße)

Futsal

Niederrheinliga: PCF Mülheim II – HSRW Kleve (Sa., 10 Uhr, Holzstraße)

Bowling

Verbandsliga-Spieltag in Mülheim mit BC Mülheim, VBF Oberhausen, Fortuna Oberhausen, BSV Essen, Vest Recklinghausen II und BC Duisburg III (So., Joe’s Superbowling)

Poolbillard

Verbandsliga: PBC Pool Sharks Mülheim – The Breakers Oberhausen (Sa., 17 Uhr, Vereinsheim, Hingbergstraße)

Tischtennis

Landesliga: TTC Union Mülheim II – MTG Horst II (So., 11 Uhr, Luisenschule)

Damen-Verbandsliga: TTC Union Mülheim – Post SV Oberhausen (Sa., 18.30 Uhr, Luisenschule)

Schach

Verbandsklasse: SC Mülheim – SG Bochum III (So., 14 Uhr, Bürgertreff Broich, Prinzess-Luise-Straße)

Basketball

Landesliga: TSV Viktoria Mülheim – ETB SW Essen III (So., 14 Uhr, Frühlingstraße)

Hallenhockey

Regionalliga-Spieltag der B-Knaben in Mülheim mit Kahlenberger HTC, Crefelder HTC, BW Köln, SW Köln, Düsseldorfer HC und THC Bergisch Gladbach (So., 10 Uhr, Harbecke-Sporthalle)