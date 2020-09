Blau-Weiß Mintard startete bei idealen Wetterbedingungen mit der neuen U13-Mannschaft in den Spielbetrieb. Gegner war das Team von Adler Union Frintrop 2.

Man konnte der Mannschaft anmerken, wie nervös die Aktionen zu Beginn waren. Für die Spielerinnen - einige sind erst seit wenigen Wochen dabei – war es das erste Spiel gegen einen Gegner. Aber die Mannschaft machte das beste daraus und wurde im Verlaufe des Spiels immer sicherer.

Frintrop machte das Spiel und war häufig im Ballbesitz. Die meisten Chancen wurden aber von der Abwehr und der sehr guten Torhüterin vereitelt. Trotzdem konnte das Trainerteam Riona Liß, Melissa Greding und Daphne Sanden nicht verhindern, dass die Mintarder Mädels zur Pause mit 4:0 zurück lagen.

Nach dem Seitenwechsel und den aufmunternden Worten der Trainerinnen zeigten die Mädels weiterhin eine gute Leistung und ließen nur noch 2 Tore zu. Ein 0:6 hört sich zunächst erst mal nicht gut an, aber für das allererste Spiel gegen einen Gegner ist es ein super Ergebnis.

Das Trainerteam, das selbst erfolgreich in der Landesliga der Damen spielt und über Erfahrungen aus U15-Leistungsklasse und U17-Niederrheinliga mitbringt, wird dem Team noch viel beibringen können.