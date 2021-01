Termine des 25. Mülheimer Drachenboot-Festivals 2021 und des 8. Mülheimer Indoor-Cups 2021 stehen fest!

Am 04. und 05. September 2021 heißt es zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena zu Mülheim, zum 25ten Male beim Mülheimer Drachenboot-Festival wieder „Are you ready - Attention – go“.

Sorgenfrei kann man sich mit einem Team anmelden. Falls durch Corona-Beschränkungen das Festival abgesagt werden muss, erhalten alle angemeldeten Teams das Startgeld zurück erstattet oder es kann als Guthaben für das nächste Festival eingefroren werden.

Hier gelangt man zur Onlineanmeldung

In der großen Schwimmhalle des Hallenbades Süd treffen sich am Samstag, 27. November 2021, die Drachenboot-Teams, bei tropisch-feuchten 31 Grad zum Wettkampf. Dort wird der achte Mülheimer Drachenboot-Indoor Cup der Sparkasse Mülheim an der Ruhr von der DJK Ruhrwacht durchgeführt und organisiert.

Informationen zu beiden Veranstaltungen sind unter www.drachenboot-muelheim.de oder www.djk-ruhrwacht.de abrufbar. Außerdem sind die Informatioen auch über die DJK Ruhrwacht APP erhältlich. Diese ist im Apple Store und im Play Store für Android-Handys verfügbar. Als Stichwort ist dort DJK Ruhrwacht einzugeben.

Informationen zu beiden Veranstaltungen erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.