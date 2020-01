Die Karnevalssession 2019/20 geht in die Endphase. Am 24. Februar steht mit dem Rosenmontagszug in der Innenstadt der Höhepunkt des Straßenkarnevals auf dem Programm. Auch die Speldorfer Jecken wagen sich zuvor wieder nach draußen. Die dortige Interessen-Gemeinschaft bereitet derzeit eine Veranstaltung auf dem Vorplatz des Speldorfer Depots vor. Die große Sause an der Duisburger Straße beginnt am Freitag, 31. Januar, um 16.11 Uhr.



Von RuhrText

Schon ab 15 Uhr sorgen Sound & Light mit unterhaltsamer Musik, ehe das närrische Volk um 16.11 begrüßt wird. Danach wird Moderator Heino Passmann durch das vielfältige Karnevalsprogramm führen. Los geht es mit einem Marschtanz der Gemeinschaftsgarde der KG „Aunes ees“ und dem Mariechentanz des Juniorenmariechens der Prinzengarde Rote Funken.

Laut wird es auch, wenn das Kinderprinzenpaar mit dem Musikzug der KG „Röhrengarde Silber-Blau“ aufmarschiert. Dieses wird in dieser Session von Prinzessin Sarah-Katharina I. und Prinz Simon I. gebildet. Sarah-Katharina ist zehn Jahre alt und ist Schülerin der Gustav-Heinemann-Gesamtschule. „Meine erste Berührung mit dem Karneval war die Kinderproklamation 2015. Ein paar Tage später war ich dann mit dem „Karnevalvirus“ infiziert und bin so zu meinem heutigen Heimatverein MCC Rot-Weiß gekommen. Dort habe ich das Tanzen lieben gelernt“, schreibt Sarah-Katharina in ihrem Profil auf der Internetseite „karneval-muelheim.de". Den Verein gibt es bereits seit 60 Jahren. Der zwölfjährige Simon I. geht auf das Gymnasium Broich. Seine Begeisterung für den Karneval nahm seinen Lauf, als er 2017/18 als Page das damalige Kinderprinzenpaar Nico I. und Sarina I. begleiten durfte. Seitdem spielt er auch mit viel Freude beim Fanfarencorps Mölmsche Houltköpp.

Voraussichtlich werden in Speldorf auch die Juniorenmariechen der KG „Mölm boowenaan“ auftreten. Sicher dabei sind auf der Bühne die Kindergarde der Prinzengarde Rote Funken mit ihrem Showtanz „Superhelden“, die Aktivengarde der KG Röhrengarde Silber-Blau und das Tanzquartett der Prinzengarde Rote Funken.

Um 17.45 Uhr gibt sich das Prinzenpaar höchstpersönlich die Ehre: Josephine I. und Dennis I. „Getreu unserem Motto ‚Mülheim mit Jeck & Herz“ lade ich euch ein, während der Karnevalszeit mit uns zu lachen, feiern und zu tanzen!“, ruft Josephine I. die Mülheimer auf. Ein Heimspiel auf der Bühne in Speldorf hat Dennis I.. Der 34-Jährige wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern Leo und Pauline in Speldorf. Er kündigte an: „Als Prinz von Mülheim möchte ich mit dem gesamten Team ein Prinzenpaar zum Anfassen sein.“

Das Programm in Speldorf wird mit dem Gardetanz der Juniorengarde der Ruhrgarde sowie den Hurricane Dancers feat. Tornados abgeschlossen. Für diesen Showtanz haben sich Mitglieder der KG Mölm boowenaan und der Tanzgruppe Tornados zusammengeschlossen. „Zwei Vereine, eine Leidenschaft“, heißt es.

Um 18.25 Uhr endet die Speldorfer Karnevalsveranstaltung vor dem Depot mit dem Aufmarsch der Prinzenpaare mit dem Musikzug der KG Röhrengarde Silber-Blau. Schlussabsage, Ausmarsch, Ausklang mit Musik von Sound & Light!