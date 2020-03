ISG-Vorstand: Die Mai-Feier muss leider ausfallen

Im November wurde Georg Meurer zum neuen 1. Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Styrumer Geschäftsleute (ISG) gewählt. Seit 1979 ist er als Fahrlehrer tätig, seit 1999 in Mülheim als selbständiger Fahrlehrer. Die City-Fahrschule-Meurer an der Oberhausener Str. 161 hat er 2010 eröffnet.

Früher hat Meurer in allen Klassen ausgebildet, seit 2012 bildet er Berufskraftfahrer aus. „Dazu war eine gesonderte Zertifizierung notwendig.“ In der City-Fahrschule kann man den Bus- oder LKW-Führerschein machen. Georg Meurer ist Ausbildungsfahrlehrer, Seminarleiter und Qualitätsmanager – alles in einer Person. Meurer: „Früher benötigte ich immer Berater, heute bin ich selbständiger Qualitätsmanager.“ Das hat Vorteile, so der Fachmann.

Er bietet darüber hinaus auch Nachschulungen an. Ob Berufskraftfahrer im Güterverkehr oder Kraftfahrer im Personenverkehr – nach der Führerschein-Ausbildung besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung als EU-Berufskraftfahrer, auch mit Zusatzqualifikationen.

Bus- und LKW-Fahrer werden immer gesucht. In Zeiten von Corona steht aber auch sein Fuhrpark still. Das sind zehn Fahrzeuge, so Meurer. Es ist noch nicht abzusehen wie lange. Klar ist aber jetzt schon, dass die ISG-Feier am 1. Mai abgesagt werden muss. Dafür geht aber die Homepage in Kürze an den Start. Daran arbeitet Georg Meurer zurzeit mit Nachdruck.

Zum geplanten ISG-Stammtisch wird es nach Lockerung der Maßnahmen wegen Ausbreitung des Corona-Virus einen ersten Termin wohl frühstens im Juni geben. Der Aufruf des Vorstandes der ISG, der Werbegemeinschaft beizutreten, hatte bereits Ende 2019 Wirkung gezeigt: Spontan zeigten sich sechs Geschäftsleute bereit, das Engagement der ISG zu unterstützen und traten dem Verein bei. Wünschenswert ist, wenn sich noch weitere Styrumer Geschäftsleute beteiligen würden. Ziel aller Werbegemeinschaften ist es, die Kaufkraft vor Ort zu stärken.