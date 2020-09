Nachdem die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot abgegeben haben, ruft die Gewerkschaft ver.di nun die Beschäftigten der Sparkassen Essen und Mülheim an der Ruhr zum ersten Warnstreik auf.

ver.di fordert unter anderem für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent beziehungsweise einen Mindestbetrag von150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und PraktikantInnenentgelte sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden.

Ver.di kritisiert, dass die Arbeitgeber nicht nur kein Angebot abgegeben hätten, sondern sie forderten für die Sparkassenbeschäftigten zusätzlich ein „Sonderopfer“. Die Beschäftigten der Sparkasse Mülheim an der Ruhr sind erstmalig zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Die gemeinsame Kundgebung der Streikenden findet am morgigen Donnerstag, 24. September, ab 9 Uhr am Hirschlandplatz in Essen. statt. Die Hygienereglungen werden selbstverständlich beachtet.