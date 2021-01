Die Polizisten vom Oberhausener Verkehrsdienst nehmen fast täglich Hinweise, Anregungen und Beschwerden von Bürgern zuRasern in ihren Wohnvierteln zum Anlass, dort einmal genauer hinzusehen.



Am Montag (4.1.) erwischten sie zum Beispiel bei einer Kontrolle auf der Biefangstraße einen

rücksichtslosen 27-jährigen Autofahrer mit 67 Km/h anstatt der maximal erlaubten

30 Km/h. Jetzt erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2

Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.Um genau diese Raser aus dem Verkehr zu ziehen, kontrolliert die Polizei in der kommenden Woche neben vielen weiteren Messstellen auch

hier:

Montag 11.01.2021 Am Förderturm

Dienstag 12.01.2021 Hartmannstraße

Mittwoch 13.01.2021 Lindnerstraße

Donnerstag 14.01.2021 Duisburger Straße

Freitag 15.01.2021 Mecklenburger Straße

Oberhausener Polizisten überwachen auch weiterhin täglich, rund um die Uhr und

an zahlreichen Messstellen im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der

Geschwindigkeitsbeschränkungen.