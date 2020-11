"Die NRW-Polizei wird ab dem 30. November per App über das Einbruchsgeschehen in ihrer Nachbarschaft informieren", kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul gestern in einer Pressemeldung an. In Oberhausen werden wir zusätzlich auch weiterhin, so wie schon in den vergangenen Jahren, die Bürgerinnen und Bürger mit dem wöchentlichen #Wohnungseinbruchsradar versorgen.

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen nur einer von insgesamt zehn angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Die Einbrecherbanden konzentrieren sich jetzt wieder mehr auf Einfamilien- und Reihenhäuser. Dabei suchen sie verstärkt den verdeckten Zugang über die rückwärtigen Grundstücke und Gärten. Dann machen sie sich an Terrassentüren oder -fenstern zu schaffen, hebeln sie auf und durchwühlen die Räume nach Wertsachen.

Auch wenn in Oberhausen über 40 % aller Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen scheitern, können wachsame Nachbarn und Anwohner mindestens ebenso wirkungsvoll sein, wenn sie bei JEDER verdächtigen Wahrnehmung SOFORT per Notruf 110 die Polizei informieren. Darum appellieren ihrer Polizisten:

Zur Bekämpfung der Einbrecherbanden brauchen wir unbedingt Ihre Augen und Ohren und tatkräftige Unterstützung!

Entdecken Sie Verdächtige in Ihrem Viertel, dann sprechen Sie sie nicht an!

Rufen Sie schnell über Notruf-110 Unterstützung!

Beobachten Sie weiter und informieren unsere Kollegen weiter über Telefon!

Wir kommen sofort und klären das - VERSPROCHEN!