Letzte Nacht sah Deutschland rot.

Gebäude wurden mit roter Beleuchtung angestrahlt.

Damit wurde auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam gemacht.

Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft und Veranstaltungslocations (Konzerthallen, Schauspielhäuser,...) beteiligten sich daran.

Diese roten Mahnmale waren gleichzeitig ein flammender Appell und ein Hilferuf an die Politik: RETTET DIE VERANSTALTUNGS-

WIRTSCHAFT!!! UNSERE BRANCHE IST AKUT VOM AUSSTERBEN BEDROHT!

Coronabedingt herrscht hier finanzielle Notlage, ein immenser wirtschaftlicher Schaden ist eingetreten. ALARMSTUFE ROT!

In der Nacht von Montag auf Dienstag leuchteten auch Gebäude in Oberhausen in rot. So zum Beispiel das Ebertbad, die Turbinenhalle, das Kulturzentrum Emscherdamm,... (s. Fotos).

Rot - diese Farbe symbolisiert eine gewisse Dramatik. Hoffen wir, dass die Dramatik für die Beschäftigten der Veranstaltungsbranche bald nachlässt. Gestern haben sie zumindest ein leuchtendes Zeichen dafür gesetzt.