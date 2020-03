Alle katholischen und evangelischen Kirchen in Oberhausen werden ab dem 22. März 2020 jeweils sonntags um 10.45 Uhr die Glocken läuten. Das haben Superintendent Joachim Deterding und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz für die Dauer der Corona-Krise beschlossen.

„Damit wollen wir den Gläubigen zeigen, dass wir in Gedanken und Gebet bei ihnen sind“, erklärt Stadtdechant Fabritz. Es sei ein Zeichen der Gemeinschaft und Verbundenheit für alle Christinnen und Christen. „Normalerweise versammeln sich die Menschen um diese Zeit zum Gottesdienst“, so Fabritz weiter. So könne man zumindest symbolisch zeigen: „Wir sind da.“

Zusammen mit der brennenden Kerze im Fenster und dem Vater unser jeden Abend um 19 Uhr, ist das Glockenläuten nun die zweite stadtweite Aktion, die Christinnen und Christen in Oberhausen zur Gemeinschaft und zum Gebet aufruft.