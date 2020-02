Der "AC/DC"-Tribute-Act "Barock" hat für diverse Shows seiner „Best of AC/DC and ‚Back in Black‘ - 40 Years Anniversary-Tour“ visuell weiter aufgerüstet. Die Produktion, die in einem 40-Tonner transportiert wird, umfasst neuerdings auch eine sechs mal vier Meter große LED-Leinwand. Auf sie werden Animationen und das Live-Geschehen projiziert.

In ihrem Konzertprogramm 2020 hat das Quintett sowohl ein „Best of…“ der Lieder der australischen Hardrock-Formation, als auch zum 40-jährigen Jubiläum von „Back in Black“ die wichtigsten Stücke aus diesem Album.

Außerdem mit im Gepäck sind eine Mega-Hells-Bell, Kanonen, Flammenwerfer, Pyro-Technik, Konfetti-Maschine, Instrumente, Bühnen-Technik samt über 50 Marshall-Boxen. Diesen Technik-Aufwand bieten die fünf Profi-Musiker aus guten Gründen: Einerseits, um den Hardrock-Sound des Originals mit Power zu vermitteln, andererseits, um ihren Status als originalgetreue "AC/DC"-Interpreten zu festigen.

Erheblichen Anteil am Gesamteindruck hat ihr Sänger, der Brian Johnson stimmlich sehr ähnelt. Bei einigen Auftritten ist zusätzlich ein US-Vocalist dabei, der nicht nur wie Bon Scott aussieht und klingt, sondern als sein möglicher Nachfolger sogar beim Original vorgesungen hat. Wer also „Highway to Hell“ oder „T.N.T.“, „Thunderstruck“, „Hells Bells“, „For Those About to Rock“, „Back in Black“ und weitere Hits aus der Aussie-Schmiede live erleben möchte, der ist bei "Barock" richtig.

Zu hören ist der "AC/DC"-Sound unter anderem am 6. März in der Oberhausener Turbinenhalle II. Los geht's um 20 Uhr. Karten für die zweistündige Full-Power-Performance kosten im Vorverkauf zwischen 25 und 50 Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de, www.reservix.de und www.adticket.de.

Wir verlosen 5x2 Karten für die Show in Oberhausen. Wer dabei sein möchte, ruft bis Sonntag, 23. Februar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556677 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt der Sänger von "AC/DC"? Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.