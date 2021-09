Sterkrader Wald wird Schauplatz für Kunstaktionen

Wer Kunst an ungewöhnlichen Orten mag, ist am kommenden Samstag, 11. September im Sterkrader Wald an der richtigen Adresse: Denn hier findet die vom „Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes“ ins Leben gerufene Kunstaktion „Kunst im Wald“ statt – die genauer gesagt mehrere einzelne Aktionen umfasst:

Die als „Stadtschreiberin“ bekannte Marie-Luise O’Byrne-Brandl ist mit der Performance „Fabeltier“, nach einer gemeinsamen Idee mit Prof. Dr. Romi Domkowsky, ebenso vor Ort, wie die Künstlerin Bärbel Weniger mit der „Hommage an die Brombeere“. An der Staffelei greift der Künstler Robert Bosshard zu Pinsel und Farbe.

Zudem wird die Autorin Marianne Bosshard aus ihrem Buch „Die Sexualität der Bäume und die Liebe zu und unter ihnen“ lesen. Auch Musikfreunde kommen beim Aktionstag auf ihre Kosten: Livemusik gibt es von der Band „Seething Floors“, außerdem spielt ein Cellistenduo Werke von Vivaldi.

Für geschichtlich und archäologisch interessierte Menschen bieten die „Freunde der Archäologie Oberhausen – FARO e.V.“ eine Fachführung zu den Mergelkuhlen im Sterkrader Wald an. Für Waldführungen in das von Rodung von 5000 Bäumen bedrohte Gebiet stehen darüber hinaus die Mitglieder des Bündnisses mit Informationen zur Verfügung.

Cornelia Schiemanowski und Tobias Szczepanski, Sprecher des Bündnisses für den Erhalt des Sterkrader Waldes, freuen sich, namhafte Künstlerinnen und Künstler für den Aktionstag gewonnen zu haben – und hoffen auf gutes Wetter und hohe Besucherzahlen.