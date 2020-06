Oberhausen Bunt und Sauber

Bunt und keinen Milimeter den ist das Motto des SDP Bezirksbürgermeister Kanditaten Jörn Derißen. Auch die Sicherheit und Sauberkeit in Oberhausen liegen Jörn Derißen am Herzen. So startet er gemeinsam mit einer SPD Abordnung die Reinigungsaktion an der Skulptur die Sängerin am Oberhausener Wehrplatz. Die Skulptur die seit 1999 den Wehrplatz ziert war doch in den letzten Jahrzehnten sicherlich durch Umwelteinflüssen sowie Verschmutzungen durch Kulturbanausen ziemlich verschmutzt worden. Unter dem Motto Sauber und sicher erstrahlt die Skulptur im farbigen neuen Glanz.