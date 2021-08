Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Montag, 30. August 2021 (Stand 12:30 Uhr)

Die aktuellen Zahlen

7-Tage-Inzidenz Oberhausen: 151,7 (150,3)

7-Tage-Inzidenz NRW: 127,7 (125,3) (Quelle: www.lzg.nrw.de)

= Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 504 (492)

Todesfälle: 376 (376)

Gesamtzahl Personen in angeordneter Quarantäne: 1233 (1238)

Genesene Personen: 10.791 (10.783)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 11.671 (11.651)

Hinweis zur Errechnung der Inzidenz:

Eine mögliche Abweichung zum Inzidenzwert des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lässt sich einfach erklären: Jedes positive Corona-Testergebnis wird von den Laboren mit einem Meldedatum versehen, ans LZG übermittelt und vom LZG dem entsprechenden Meldetag zugeordnet. Wenn ein Testergebnis für einen zurückliegenden Tag gemeldet wird, ändert sich dadurch rückwirkend die Inzidenz für diesen Tag. Auf der Homepage des LZG werden diese Werte täglich neu ausgewiesen. Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 15 (15) Personen; davon befinden sich drei Personen auf der Intensivstation, eine Person muss beatmet werden.

Impfungen – Anzahl in Oberhausen

Erstimpfungen: 137.012 (136.805)

Zweitimpfungen: 121.135 (120.958)

Gesamtzahl: 258.147 (257.763)

Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/impfen

Erstimpfungen im Impfzentrum bis zum 30.09.21 möglich

Durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wurde nun noch einmal bestätigt, dass alle Impfzentren in Nordrhein Westfalen gesichert bis Ende September 2021 Erstimpfungen durchführen können. Hierfür stehen entsprechende Impfstoffkontingente zur Verfügung. Die daraus resultierenden Zweitimpfungen sollen dann durch die niedergelassenen Ärzte erfolgen. Zwar ist auch weiterhin eine Impfung ohne vorherige Terminbuchung möglich, zur besseren Planbarkeit bittet die Stadt Oberhausen jedoch darum, unter der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung 0800 116 117 01 oder unter www.116117.de einen Impftermin zu reservieren. So können Wartezeiten vor dem Impfzentrum weiter minimiert werden.

Das Impfangebot richtet sich auch weiterhin an alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 12. Lebensjahr. Durch einen entsprechenden Erlass kann die Impfung von Kindern nun auch täglich (montags bis sonntags) angeboten werden. Die Impfung bzw. Aufklärung erfolgt dann durch einen der Impfärzte / Impfärztinnen im Impfzentrum. Eltern oder Erziehungsberechtigte, die ergänzende Fragen speziell an einen Kinderarzt / eine Kinderärztin haben, sollten jeweils mittwochs und samstags im Impfzentrum erscheinen; an diesen Tagen sind auch Kinderärzte im Impfzentrum verfügbar.

Neu: Auch für Kinder ab 12 Jahren können ab sofort Termine über die Hotline und das Onlineportal der Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein gebucht werden. Zur besseren Planbarkeit und um reduzierte Wartezeiten zu realisieren, ist eine Terminbuchung über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein empfehlenswert.

Um längere Wartezeiten am Impfzentrum zu vermeiden, sollten Impfwillige Folgendes beachten:

1. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, einen festen Impftermin zu vereinbaren. Terminbuchungen sind über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein möglich: online über termin.corona-impfung.nrw/home sowie telefonisch über die zentrale Rufnummer 116 117 oder die zusätzliche Rufnummer für das Rheinland: 0800 116 117 01.

2. Wer bereits einen Termin hat, sollte diesen unbedingt auch einhalten und nicht zu einem anderen Zeitpunkt ins Impfzentrum kommen.

3. In ihren Praxen bieten Hausärzte und Kinderärzte ebenfalls Impfungen an.

Impfungen für Personen ab 16 Jahren

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Gleichzeitig wird ein Termin für die Zweitimpfung vereinbart. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis. Um Wartezeiten im Impfzentrum möglichst gering zu halten, wird darum gebeten, idealerweise die beiden Dokumente „Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung“ und „Anamnese- und Einwilligungsbogen“ ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Die Links zu den Dokumenten finden Sie auf der Seite www.oberhausen.de/impfen.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Quarantäne-Fälle an Schulen:

Schülerinnen und Schüler: 521 (521)

Pädagogische Fachkräfte: 2 (2)

Quarantäne-Fälle in Kindertageseinrichtungen:

Kinder: 86 (86)

Pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen: 3 (3)

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Anrufe am Freitag, 27. August: 73

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9:30 bis 18 Uhr

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.