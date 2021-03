Die am Dienstag, 9. März 2021, veröffentlichte Testverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit sieht vor, dass sich alle Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

Mit diesem Angebot sollen Infektionen schneller aufgedeckt und so weitere Infektionsketten vermieden werden. Das geschieht vor dem Hintergrund, die vorgesehenen schrittweisen Öffnungen bei einem niedrigeren Inzidenzwert zu ermöglichen. In den letzten beiden Wochen hat der Krisenstab in mehreren Videokonferenzen mit dem DRK, dem ASB, verschiedenen Arztpraxen und Apotheken, dem Management der Arena und weiteren Stellen ein Teststellenkonzept für unsere Stadt entwickelt.

Das neue Drive-In-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes im Centro-Parkhaus 8 nimmt mit freundlicher Unterstützung durch das Centro bereits ab Samstag, 13. März 2021, seine Arbeit auf. Dasselbe gilt für das Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes in Königshardt. Ab Montag, 15. März 2021, öffnet das Testzentrum meincoronaschnelltest.de in der König-Pilsener-ARENA. Für alle drei gilt: Test nur nach vorheriger Anmeldung. Zudem bieten bestimmte Arztpraxen, Apotheken und weitere Einrichtungen kostenlose Schnelltests an, zumeist ebenfalls nur mit Voranmeldung. „Gemeinsam mit dem DRK, dem ASB, der Arena, Ärzten und Apothekern sowie weiteren Anbietern bieten wir für die Bürgerinnen und Bürgern ab dem Wochenende ein möglichst umfangreiches Angebot an“, freut sich Oberbürgermeister Schranz.

Krisenstabsleiter Jehn ergänzt: „Diese Testzentren sind nur dank der Unterstützung und des herausragenden Engagements der genannten Partnerinnen und Partner möglich. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich bei allen Beteiligten. Der große Zusammenhalt in unserer Stadt ist zum wiederholten Male spürbar gewesen.“

Personen ohne Symptome

Das Angebot der Schnelltestungen richtet sich ausschließlich an Personen ohne Symptome. Alle Teststellen müssen positive Testergebnisse unmittelbar dem städtischen Gesundheitsbereich melden. Fällt ein Schnelltest positiv aus, besteht die Möglichkeit, einen PCR-Bestätigungstest machen zu lassen. Bis dessen Ergebnis vorliegt, muss sich die Person in die häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann beendet werden, wenn das Ergebnis des PCR-Tests negativ ist; sollte es positiv ausfallen, bleibt die Quarantäne bestehen.

Die kostenfreien Schnelltestungen sind aktuell in folgenden Oberhausener Einrichtungen möglich:

DRK Corona-Teststation (ausschließlich Drive-In)

Arenastraße, Parkhaus 8 (Einfahrt über Alte Walz/Arenastraße)

46047 Oberhausen

Anmeldung erforderlich, ausschließlich über www.testzentrum-oberhausen.de

E-Mail: Covid19@drk-ob.de

Zeiten: Mo. bis Fr. 8:30-16 Uhr und Sa. 10-15 Uhr

Homepage: www.testzentrum-oberhausen.de

Arbeiter-Samariter-Bund Oberhausen/Duisburg e.V. (Pfarrei St. Barbara Oberhausen Königshardt)

Hartmannstraße 83a / Anfahrt über Krähenstraße 14

46145 Oberhausen

Telefon: 0208 4124870 (erreichbar in der Zeit von Mo-Fr 7-17 Uhr und Sa 7-13 Uhr)

Anmeldung erforderlich, ausschließlich unter www.asb-oberhausen.de

Zeiten: Mo., Mi. und Fr. 9-15:30 Uhr, Di. und Do. 13-18:30 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

Homepage: www.asb-oberhausen.de

Mein Corona-Schnelltest

König-Pilsener-Arena

Seitenarm der Arena (Eingang Alte Waltz), Arenastraße 1

46047 Oberhausen

Parken bitte in Parkhaus 7

Online-Terminbuchung unter www.meincoronaschnelltest.de, https://oberhausen.meincoronaschnelltest.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9-17 Uhr und Sa. 9-14 Uhr

Einlass nur nach Online-Terminbuchung unter www.meincoronaschnelltest.de

Homepage: www.meincoronaschnelltest.de

Gemeinschaftspraxis Hiesfelder Straße

Hiesfelder Straße 200

46147 Oberhausen

Telefon: 0157 36975245

Keine Anmeldung erforderlich

Zeiten: Fr. 12-15 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

Homepage: www.praxis-schmachtendorf.de

Gesundheitspraxis Krey & Holtkamp

Falkensteinstraße 134

46047 Oberhausen

Telefon: 0208 861018

E-Mail: praxis@gp-ob.de

Zeiten: Mi. und Fr. 12-15 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

Homepage: www.gesundheitspraxis-ob.de

Kinderarztpraxis Dr. Tiemann/Dr. Stepke

Concordiastraße 32

46049 Oberhausen

Telefon: 0208 24499

Zeiten: Mo. bis Fr. 8:30-12.15 Uhr, Mo., Di. und Do. 14-17:30 Uhr

Löwen-Apotheke Carl Funcke OHG

Bahnhofstraße 64

46145 Oberhausen

Telefon: 0208 668586

E-Mail: info@apotheke-sterkrade.de

Zeiten: Mo. bis Fr. 9-12 Uhr und 14-17 Uhr

Homepage: www.apotheke-sterkrade.de

MVZ-OB-Sterkade, Dr. Nagels

Neumühler Straße 67

46149 Oberhausen

Telefon: 0208 651350

Zeiten: Mo. und Di. 12-15 Uhr, Mi. bis Fr. 11-13 Uhr

Naturheilpraxis Sophie Schwarz

Am Leitgraben 29

46147 Oberhausen

Telefon: 0177 6894433

E-Mail: heilpraxis.sophie-schwarz@web.de

Vorabanmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich

Zeiten: Mo., Mi. und Do. 12-14 Uhr und 18-20 Uhr, Di. und Fr. 10-12 Uhr, So. 11-15 Uhr.

Homepage: www.natuerlich-schwarz.de

Praxis Am Förderturm, M. Airompur

Am Förderturm 6

46049 Oberhausen

Telefon: 0208 23888

Zeiten: Mo., Di. Do,. 8:30-14 Uhr, Mi., Fr. 8:30 -11:30 Uhr

Homepage: www.airompur.de

Praxis Brede, Kostopoulos, Zilly

Lothringer Straße 10

46045 Oberhausen

Telefon: 0208 22750

Zeiten: Mo. bis Fr. 9-11 Uhr, Mo., Di., Do. 15-17 Uhr

Praxis Dr. U. Frädrich

Dudelerstraße 22

46147 Oberhausen

Telefon: 0177 2763966

Zeiten: Di., Mi, Do. und Fr. ab 12 Uhr, Mo., Di. Do. ab 18 Uhr

Praxis D. Herden

Mülheimer Straße 247

46045 Oberhausen

Telefon: 0208 209197

E-Mail: info@praxis-herden.de

Anmeldung telefonisch oder per E-Mail erbeten

Zeiten: Mo. bis Fr. 10-12:30 Uhr, Mo., Di. und Do. 15-17 Uhr

Homepage: www.praxis-herden.de

Praxis H. Jusuf

Dudelerstraße 21

46147 Oberhausen

Telefon: 0208 685507

E-Mail: hjkkl@t-online.de

Zeiten: Mo., Di. und Do 8-11.30 Uhr und 14:30-17 Uhr, Mi. und Fr. 8-11:30 Uhr

Praxis J. Plajer

Königsberger Straße 10-12

46047 Oberhausen

Telefon: 0208 860255

Zeiten: Mo. bis Fr. 11-12 Uhr sowie nach telef. Absprache

Pro Vie GmbH

Schmachtendorfer Straße 5

46147 Oberhausen

Telefon: 0178 2035197 oder 0157 39253848

Zeiten: Mo. bis So. 8-10 Uhr und 13-15 Uhr

Revierparkpraxis Osterfeld

Bottroper Straße 244

46117 Oberhausen

Telefon: 0208 890930

E-Mail: info@revierparkpraxis.de

Vorherige Anmeldung erforderlich

Uhrzeiten: Mo., Di., Do. 8-17:00 Uhr, Mi. und Fr. 8-12.20 Uhr

Sterkrader Gemeinschaftspraxis

Steinbrinkstraße 261

46145 Oberhausen

Telefon: 0208 9410480

Zeiten: Mo. bis Fr. 8-11 Uhr, Mo. und Di. 15-17 Uhr, Do. 15-18 Uhr

Süd-Apotheke

Marktstraße 190

46045 Oberhausen

Telefon: 0208 27613

Zeiten: Mo., Di, Do., Fr. 8:45-12:45 Uhr sowie Mo. und Do. 15:15-18.15 Uhr

Eine aktuelle Übersicht über die Einrichtungen, in denen Schnelltestungen möglich sind, sowie detaillierte Beschreibungen zu den Abläufen finden Sie auf: www.oberhausen.de/testen-in-oberhausen.

Noch bis zum 19. März läuft die vom Land NRW vorgegebene Frist zur Registrierung von Einrichtungen, die Schnelltestungen für Bürgerinnen und Bürger anbieten wollen. Daher wird die Liste laufend aktualisiert.