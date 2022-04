Für die Erneuerung des Entwässerungskanals auf der Gustavstraße im Teilstück zwischen Hansastraße und Güterstraße muss die Gustavstraße in mehreren Teilabschnitten voll gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen im ersten Bauabschnitt im Kreuzungsbereich der Hansastraße. Hierzu muss die komplette Kreuzung einschließlich der Fahrbahn der Hansastraße voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wandert die Baustelle auf der Gustavstraße in Richtung Güterstraße, die Kreuzung Hansastraße kann dann wieder freigegeben werden.

Die Maßnahme beginnt am Dienstag, 12. April, und wird voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Eine entsprechende Umleitungsstrecke wird für den ersten Bauabschnitt eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich den geänderten Gegebenheiten anzupassen.