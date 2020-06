Aktuell infizierte Personen: 5; inzwischen wieder genesene Personen: 254; Todesfälle: 11; Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 270. Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 0,5.



Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 25

Davon im Krankenhaus: 3, davon niemand auf der Intensivstation

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 1362

Testungen

In Oberhausen wurden bisher insgesamt 12.251 Tests durchgeführt.

Aufgrund der Wiederaufnahme des Regelbetriebes in der Kindertagesbetreuung ab dem 8. Juni 2020 hat sich der Krisenstab der Stadt Oberhausen mit der Durchführung von sogenannten strukturierten Tests auf SARS-CoV-2 für die Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen beschäftigt. Vom 18. Juni 2020 bis zum 23. Juni 2020 werden die Tests in den städtischen Kindertageseinrichtungen durchgeführt. Für die Einrichtungen der Freien Träger wurde seitens der Stadt ebenso das Angebot unterbreitet, kurzfristig die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu testen.

Kontrollen

Die Polizei hatte im Zusammenhang mit der Corona-Krise am Donnerstag, 18. Juni, einen Einsatz; sie erteilte keinen Platzverweis und stellte auch keine Ordnungswidrigkeitsanzeige aus. Der Kommunale Ordnungsdienst erteilte ebenfalls weder einen Platzverweis noch stellte er eine Anzeige aus.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Donnerstag, 18. Juni, 45 Mal angerufen. Sie ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. An Wochenenden und Feiertagen ist die Hotline nicht besetzt. Dann ist aber das Bürgertelefon des Landes von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 oder per E-Mail an corona@nrw.de erreichbar.