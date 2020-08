Ab Mittwoch, den 5. August 2020 bietet die Verbraucherzentrale NRW wieder die kostenlose Energiesprechstunde im Technischen Rathaus Sterkrade an. Jeden Mittwoch – immer an Markttagen – beraten die unabhängigen Experten und Expertinnen von 10 bis 13 Uhr zu allen Themen rund ums Energiesparen, zur energetischen Sanierung und zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer 0208 911 086 30 an, die gut sichtbar im Fenster aushängt. Der Berater oder die Beraterin holt die Besucher und Besucherinnen dann am Eingang des Gebäudetracktes A ab.

Weiterhin ist eine kostenlose Telefon- oder Video-Beratung möglich. Termine hierzu können Sie unter 0211-33 996 555 vereinbaren.