Im AMEOS-Klinikum St. Marien in Osterfeld ist zu Monatsbeginn eine neue Kurzzeitpflegestation eröffnet worden. In Rekordzeit sind notwendige Umbau- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen worden, um die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Klinikums für 14 Kurzzeitpflegegäste mit Speisesaal, Aufenthaltsraum und Wohnküche vorzubereiten. Die Nachfrage ist groß. Schon zum Startschuss gab es etliche Anfragen. Denn in diesem Versorgungsbereich gibt es große Engpässe. „Das neue Angebot ist nicht nur eine sinnvolle Ergänzung unseres Leistungsspektrums für unsere Patientinnen und Patienten, sondern im Bereich der Kurzzeitpflege dringend notwen­dig und kann viele Betroffene entlasten“, sagt Krankenhausdirektorin Cornelia Koch.

Anspruch für Alle ab Pflegegrad 2



In der Kurzzeitpflege können Pflegebedürftige über einen begrenzten Zeitraum vollstationär betreut werden. „Es gibt immer wieder Situationen, in denen Pflegebedürftige und pflegende Angehörige vorübergehend auf vollstationäre Pflege angewiesen sind. Hier kann die Kurzzeitpflege helfen“ erklärt Ashian Garib Darwish, Leiter der AMEOS Kurzzeitpflege St. Marien. Das kann zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt sein, wenn die Versorgung in familiären, ambulanten oder stationären Bereichen nicht sichergestellt ist.

Entlastung pflegender Angehöriger

Auch soll die Kurzzeitpflege pflegende Angehörige entlasten, Urlaub ermöglichen und im Krankheitsfall die Pflege sicherstellen. Anspruch auf Kurzzeitpflege haben alle Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 für maximal acht Wochen im Jahr. Fragen rund um die Antragstellung, Aufnahme und zu freien Plätzen beantwortet das Team der Kurzzeitpflege St. Marien unter Tel. 0208/89916151.