Grüße aus dem Trainingslager

AKC Oberhausen: Niklas Heuser für Olympic Hope Games qualifiziert

Durch seinen Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport am vergangenen Wochenende hat sich der Weltmeister des Vorjahres Niklas Heuser für die teilnahme an den Olympic Hope Games vom 17.09. bis 21.09.2020 in Szeged/ Ungarn qualifiziert. Derzeit bereitet sich Niklas in einem ersten Grundlagentrainingslager in der Sportschule Kienbaum vor. Von dort aus sendet der 18jährige, der im September ein Duales Studium beim Kreis Mettmann beginnt, Grüße nach Hause.