Mit 20 Minuten Verspätung zeigten die 69ers ein gutes Spiel gegen die tapfer kämpfenden Gäste aus Borken. Die 69ers mussten auf Topscorer Christobal Kierschniok verzichten, aber zeigten sich ohne ihren Kapitän selbstbewusst und siegessicher. Anscheinend zu siegessicher, da man im Angriff zu unkonzentriert agierte und in der Verteidigung zu nachlässig war. Der Spielstand von 6-5 nach dem 1. Achtel zeigte ein wenig das Fehlen des Topscorers und den fehlenden Spielrhythmus. Hervorragend herausgespielte Abschlüsse wurden reihenweise von den 69ers danebengelegt. Das 2. Achtel ging mit 11-2 an die 69ers und die zahlreichen Zuschauer dachten, dass die 69ers ins Spiel gefunden haben, aber eine große Portion Überheblichkeit im Angriff und eine körperlose Verteidigung im 3. und 4. Achtel, brachten Coach Lüers aus der Ruhe. Zusätzlich drehte Borkens Topscorer Dante Weinbender auf und versenkte nach Belieben einen Dreier nach dem anderen.

Zur Pause dann nur eine 39-30 Führung. Erstaunlicherweise merkte man auch den Kindern an, dass man mit der Leistung der 1. Halbzeit nicht zufrieden war. Insbesondere in der Verteidigung wurde jetzt ein Zahn zugelegt. Mit 6-0 ging das 5. Achtel an die 69ers. Offensiv wurden weiterhin viele einfache Korbleger und Würfe liegen gelassen. Aber in der Verteidigung wurde jetzt der Borkener Mannschaft das Leben schwer gemacht.

Das 6. Achtel wurde endlich deutlich mit 15-4 gewonnen und so entscheiden die 69ers beim Spielstand von 60-34 das Spiel bereits vor den letzten 10 Minuten für sich.

Glückerweise wurde die Intensität im Spiel gehalten. Durch die Überlegenheit beim Rebounden konnten auch einfache Punkte umgewandelt werden. Hier konnte insbesondere Linus Dupont richtig überzeugen und mit 18 Punkten seinen Saisonhöchstwert erzielen. Am Ende ein doch noch versöhnlicher 78-39 Sieg, auch Dank 24 Punkten von Ersatz-Kapitänin Lisanne Overlack.

„Ohne unseren Topscorer Christobal, musste die Verantwortung und das Punkten auf mehrere Schultern verteilt werden. Das hat super geklappt, da alle Kinder Punkten konnten. Leider war die Chancenverwertung phasenweise mangelhaft. Die Kinder müssen noch lernen sich für ihre gute Leistung mit Punkten zu belohnen,“ so Coach Marek Lüers. Weiter geht es am Sonntag um 12 Uhr beim Schlusslicht TuS Hilden.

Es spielten und trafen: Lisanne Overlack 24, Diego de Castro 8, Matthias Howe 3, Emre Ciftci 10, Amar Ferhatbegovic 9, Jonas Harlos 6, Linus Dupont 18.

Verfasser, Fotonachweis: Marek Lüers

Red. Überarbeitung: Yasin Karakaya