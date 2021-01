20+C+M+B+21

Dieses Jahr gehen die Sternsinger nicht von Haus zu Haus und singen und segnen. Und dennoch wird für einen guten Zweck gesammelt.

Es wurden in den Gemeinden in Oberhausen verschiedene Alternativen gefunden.

Es gab sozusagen den "Segen to go". Spendentüten (mit Flyer, Segensspruch und Aufkleber) wurden an die Haushalte verteilt. Aber auch während der Besuchszeiten der offenen Kirchen liegen Flyer und Aufkleber mit dem Segen bereit.

Am 10. Januar konnte man sich z. B. in der St. Pankratius Kirche auf einer großen Leinwand Videos, Bilder, Segenssprüche und Lieder der Sternsinger ansehen und anhören.

Eine richtig gute Idee hatte die Kirchengemeinde St. Barbara. Am 6. Januar, am Tag der Heiligen Drei Könige, konnte man Könige mit Alpakas durch Königshardt laufen sehen; natürlich alles coronakonform.

Auch rund um die Kirche gab es schöne Bilder und Botschaften mit Fragestellungen und Gedanken zu diesem Tag.

Auch in diesem Jahr werden wieder Spenden für notleidende Kinder auf der ganzen Welt gesammelt. Es gibt jährlich ein anderes Schwerpunkt-Thema und

- Land.

2021 ist die Ukraine das Partnerland. Etwa zwei Millionen Kinder wachsen dort mit nur einem Elternteil auf oder bei Großeltern, anderen Verwandten oder in Pflegefamilien. Und warum? Weil die Eltern im Ausland Geld verdienen müssen. Wenn die Eltern fehlen, müssen andere Halt geben. Dafür setzt sich die Aktion Dreikönigssingen mit ihren Projekten ein. KINDERN HALT GEBEN - IN DER UKRAINE UND WELTWEIT.

Sie können das Projekt gerne unterstützen und Ihre Spende in der Kirchengemeinde abgeben, in der Kirche in eine Spendendose werfen oder überweisen.