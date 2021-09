Coronabedingt eröffnet das DRK Quartiersbüro Innenstadt erst jetzt offiziell seine Tür. An der Nohlstraße 40 beraten Mitarbeiterinnen Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige zum Thema Leben im Alter in deutscher und türkischer Sprache.

„Dies ist eine deutliche Verbesserung für die älteren Menschen in der Innenstadt“, freut sich Nese Özcelik, vom Bereich Chancengleichheit - Leben im Alter - der Stadt Oberhausen über die Präsenz eines Quartiersbüros in der Innenstadt. „Damit sind wir noch näher an denen, die wir unterstützen möchten.“

Bislang war das Quartiersbüro Mitte/Styrum der Stadt Oberhausen in Zusammenarbeit mit dem DRK nur in der Grenzstraße 32 vertreten. Mit dem neuen Büro ist jetzt auch eine fußläufige Erreichbarkeit für die Senior*innen aus dem Bereich der Innenstadt gegeben.

„Mit der Nähe zum Nahversorgungszentrum Innenstadt und den zweisprachigen Beratungsangeboten erweitern wir das Angebot unserer Wohlfahrts- und Sozialarbeit für die Zielgruppe der älteren Menschen in Oberhausen“, führt Andrea Farnschläder, Geschäftsführender Vorstand des DRK Oberhausen aus. Neben dem Beratungsangebot des Quartiersbüros, werden im neuen Büro an der Nohlstraße Beratungen im Rahmen des Programms „Guter Lebensabend NRW“ der Stadt Oberhausen für Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund sowie Beratungen zum Thema „Einfach gesund leben!“ für Menschen ab 55 Jahren angeboten.

„Zusätzlich wurden auch zwei Projekte zur Heranführung von Seniorinnen und Senioren an die digitale Welt an der Nohlstraße verortet“, betont Jörg Fischer, Leiter der Wohlfahrts- und Sozialarbeit des Oberhausener Roten Kreuzes. „Gerade die Lockdowns im Zuge der Pandemiebekämpfung haben gezeigt, dass hier bei älteren Menschen ein Unterstützungsbedarf besteht.“

Im Rahmen dieser Projekte besuchen ausgebildete Ehrenamtliche die älteren Menschen zuhause und erklären ihnen die Nutzung von Laptop, Tablet und Smartphone sowie die digitalen Angebote für diese Zielgruppe.

Vera Höger, DRK-Koordinatorin im Quartier Mitte/Styrum, ergänzt: „Auch über unseren Menüservice und den Hausnotrufdienst sowie aktuelle Veranstaltungen und Termine werden wir im neuen Büro regelmäßig informieren.“

Das Büro ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr besetzt. Telefonisch sind die Beraterinnen unter den Rufnummern 0151 55166434 (Vera Höger, deutsch) und 0151 42129132 (Melek Cimen, deutsch und türkisch) erreichbar.