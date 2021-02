Eigentlich ist er alljährlich Tradition, der große Prinzenempfang der "vier Schönsten Töchter Oberhausens" – WBO, StTOAG, evo und Stadtsparkasse Oberhausen – der üblicherweise am Donnerstag vor Altweiber stattfindet. Die Pandemie verhindert dies aber.

Im Zuge der Corona-Krise muss der Empfang in diesem Jahr zwangsläufig ausfallen. Bereits im September letzten Jahres entschieden sich die vier Veranstalterinnen dazu, die beliebte Karnevalsveranstaltung zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten abzusagen.

Trotz allem sollen die zahlreichen Karnevalsvereine in Oberhausen auch in diesem Jahr nicht zu kurz kommen. An die Stelle der traditionellen Spendenaktion, mit der sonst Kamelle für den Karnevalsumzug der Prinzengarde gesammelt wird, tritt nun ein ganz besonderes Gewinnspiel, an dem sich alle Karnevalsvereine in Oberhausen beteiligen dürfen:

10.000 Euro werden gespendet

Die vier Schönsten Töchter spenden insgesamt 10.000 Euro, um Karnevalsvereine auch in der ausfallenden Session zu unterstützen. Der Hauptgewinn beträgt 2.000 Euro, zudem werden drei Preise zu je 1.000 Euro und vier Preise zu je 500 Euro verlost. So profitieren insgesamt acht Karnevalsvereine von der Aktion. Darüber hinaus unterstützen die Töchter den Karnevalshauptausschuss mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro.

„Es ist uns sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit etwas für den Oberhausener Karneval zu tun“, äußerte sich Werner Overkamp, Geschäftsführer der STOAG und somit auch Hausherr der Veranstaltungslocation, stellvertretend zur Aktion der vier Schönsten Töchter. „Wir können in Oberhausen auf eine langjährige Karnevalstradition zurückblicken. Dieses Brauchtum soll unbedingt erhalten werden, es gehört zu Oberhausen und der lebendigen Kulturszene unserer Stadt einfach dazu.“

Mitmachen ist ganz einfach



Ab sofort und noch bis zum Karnevalsdienstag am 16. Februar 2021, 12 Uhr, können sich alle Oberhausener Karnevalsvereine mit ihrer Geschichte zur Session 2020/21 bewerben. Wie leben die Vereine trotz der Coronakrise ihr Vereinsleben aus? Wie bleiben die Tanzgarden fit? Wie pflegen die Mitglieder den Kontakt zueinander, wie werden Orden verliehen? Ob per Mail an prinzenempfang@evo-energie.de, per Brief an Energieversorgung Oberhausen AG, Unternehmenskommunikation, Danziger Straße 31, 46045 Oberhausen oder über die Social Media Kanäle der evo, alle Karnevalsvereine sind eingeladen, ihre schönste Geschichte aus der laufenden Session mit den Töchtern zu teilen.

Eine Jury der vier Schönsten Töchter wird alle Geschichten sichten und die Gewinner bestimmen. Die Bekanntgabe erfolgt am Aschermittwoch, 17. Februar 2021, um 16 Uhr im Live-Stream auf der Facebook-Seite der evo.