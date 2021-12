Wie bereits in eigener Pressemitteilung berichtet, kam es in der Nacht zum 25. Dezember zu einem Einbruch in ein Testzentrum auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am Sandbach" in Ratingen.

In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 27. Dezember kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Testzentrum, diesmal auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-West. Unbekannte Täter drangen durch das Aufhebeln des Türschlosses des Containers gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Unerkannt flohen der oder die Einbrecher mit ihrer Tatbeute anschließend in unbekannte Richtung.

Konkrete Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Tel. 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.