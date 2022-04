Durch eine automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Ratingen am Freitagabend, 1. April, 20.32 Uhr zu einem Hotel an der Broichhofstraße in Ratingen alarmiert. Zum Zeitpunkt des Eintreffen der ersten Kräfte, war das Hotel bereits evakuiert.

Die erste Erkundung zeigte eine leichte Verrauchung im Treppenraum im Bereich einer Unterverteilung. Da die Unterverteilung nicht betroffen war und das Hotel nicht unterkellert ist, gestaltete sich die Ursache der Verrauchung als schwierig.

Kriechkeller - Quelle der Verrauchung

Zwischenzeitlich konnte ein Kriechkeller als Ort der Quelle lokalisiert werden. Da dieser Keller sehr schwer zugänglich ist, wurde eine Stromabschaltung des gesamten Hotels als möglich erachtet. In Absprache mit der Hotelleitung und der zu dem Zeitpunkt stabilen Lage, wurde das komplette Räumen des Hotels angeordnet.

Vorbildliche Zusammenarbeit

Durch die vorbildliche Zusammenarbeit vom Hotelpersonal, Polizei und Feuerwehr, konnten die Gäste zu ihren Zimmern gebracht werden, die dann auf andere Hotels in Ratingen ausweichen konnten. Nach der Räumung wurde der Kriechkeller massiv belüftet. Durch einen Trupp unter leichtem Atemschutz konnte letztlich die Quelle der Verrauchung, eine verschmorte Beleuchtung, gefunden werden.

Ein zwischenzeitlich eingetroffener Elektriker vom Hotel klemmte letztlich die defekte Lampe ab. Damit konnte eine Stromabschaltung des Hotels vermieden werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Managerin um etwa 0.30Uhr das Hotel wieder übergeben werden.

Besonderer Dank der Feuerwehr

Ein besondere Dank der Feuerwehr gilt dem Hotelpersonal und allen Gästen. Durch ihr Mitwirken konnte der Einsatz ruhig und erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Einsatz war der Löschzug Tiefenbroich, die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.