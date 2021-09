Der Leo-Club Ratingen (Verein Leo Hilfswerk Ratingen) veranstaltet am ersten Oktober-Wochenende die "Sternenlicht-Revue" in der Ratinger Stadthalle. Aktuell besteht die Sternenlicht-Revue aus 31 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 22 Jahren und ihren Eltern.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1996 konnten unter dem Motto “Kinder helfen Kindern” schon über 250.000 Euro für Hilfsprojekte “erspielt” werden. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Helen-Keller-Schule in Ratingen zu Gute.

Nach der Musik von Starlight Express

Die Sternenlicht-Revue, ein gut zweistündiges Musical nach der Musik von Starlight Express, tritt am Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, in Ratingen zu Gunsten des Vereines "Leo Hilfswerk Ratingen" für die Helen-Keller-Schule Ratingen auf.

Der Traum eines Kindes

Die Show erzählt den Traum eines Kindes von der Weltmeisterschaft der internationalen Züge. Die liebenswerte, aber technisch völlig veraltete Dampflok Rusty kämpft gegen die hypermoderne E-Lok Elektra und die mächtige Diesellok Greaseball um die Liebe des Erste-Klasse-Waggons Pearl. Es geht um Freundschaft, Vertrauen, Verrat und Konkurrenz, und darum, dass man alles erreichen kann, wenn man nur fest genug an sich glaubt.

Junge Nachwuchs-Stars

Sehenswert sind nicht nur die schauspielerischen Leistungen der jungen Nachwuchs-Stars, sondern auch die akrobatischen Einlagen - vom Radschlagen bis hin zu Sprüngen und Pirouetten. Das alles wirkt schwungvoll und leicht, trotz der schweren Rollschuhe. Das Publikum kann sich auf ein spannendes, heiteres und unterhaltsames Musical und eine aufwendige Inszenierung freuen

Nicht nur die Kinder und Jugendlichen sind mit Herz und Seele bei der Sache. Wie groß das Engagement der Eltern ist, wird allein schon bei einem Blick auf die in mühevoller Handarbeit gefertigten, aufwendigen Kostüme der Darsteller deutlich, die den Originalen aus Bochum nachempfunden sind. Darüber hinaus tragen die Eltern für den Auf- und Abbau des Bühnenbildes, die Technik, den guten Ton und das rechte Licht bei den Aufführungen Sorge.

In der Stadthalle Ratingen

Aufgeführt wird das Bühnenprogramm am Samstag, 2. Oktober, und am Sonntag, 3. Oktober, in der Stadthalle Ratingen. Samstag beginnt die Show um 15.30 Uhr und Sonntag um 14.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde früher.

Karten für die Shows



Karten können im Internet unter www.sternenlicht-revue.de oder in den Vorverkaufsstellen (Ticketverkauf der Touristeninformation, Reisezentrum Tonnaer und Leib & Rebe in Lintorf) erworben werden.