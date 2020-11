Der "Tag der offenen Tür" sollte Eltern und Schüler der jetzigen Klasse 4 eigentlich einen Einblick in das Schulleben am Gymnasium Aspel bieten sollen, sie hätten sich über die pädagogische Arbeit informieren und einen ersten Eindruck von der Atmosphäre an der Schule erhalten können. Doch nun fällt der Termin am 21. November 2020 aus.

Mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie lasse sich der "Tag der offenen Tür" am 21. November nicht mehr verantwortungsvoll durchführen, so Schulleiter Klaus Hegel.

Damit sich die Eltern und vor allem die jetzigen Viertklässler trotzdem über das Gymnasium

Aspel informieren können, finden sie auf der Homepage der Schule die aktuelle Schulbroschüre zum Herunterladen mit allen wichtigen Infos.

Beratungs-Termin vereinbaren

Außerdem kann gerne über das Schulsekretariat Kontakt mit der Schule aufgenommen werden, um Fragen zu klären oder einen Termin für eine Beratung zu vereinbaren.