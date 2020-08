Der Vorstand des Karneval Ausschuss Gemütlichkeit Ossenberg hat in seiner letzten Sitzung entschieden, wegen der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen in der Session 2020/2021 abzusagen.

Damit finden kein Sommerfest mit der Wahl der Tollitäten, das bereits vorher abgesagt worden war, kein Prinzentreffen, keine Damensitzung und keine Kindersitzung statt. Auch die Büttensitzung und der Ossenberger Tulpensonntagszug müssen im kommenden Jahr leider ausfallen. Andreas Hupe, der Präsident des KAG Ossenberg, betonte, dass sich der Vorstand diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat und dass natürlich im Vorfeld auch mit befreundeten Karnevalsvereinen, den Sponsoren und dem Zeltwirt Johannes Lembrock Gespräche geführt wurden. Auch die Herzogin von Urach, Gastgeberin des Prinzentreffens, das zum 20. Mal stattgefunden hätte, wurde bereits kontaktiert.

Bei allen Überlegungen stand das nicht kalkulierbare gesundheitliche Risiko für die Mitglieder des KAG und die Besucher der Karnevalsveranstaltungen in Vordergrund. Es ist ohne Zweifel eine harte Entscheidung, aber die Gesundheit hat absolute Priorität. Es muss alles getan werden, damit Ossenberg nicht zu einem weiteren Hotspot der Pandemie wird.

Der Vorstand des KAG Ossenberg bittet um Verständnis für die Absagen und auch darum, dem Verein in dieser schwierigen Zeit weiter treu zu bleiben. Zumindest soll versucht werden, eine ordentliche Mitgliederversammlung im April 2021 abzuhalten, wobei ein geeigneter Versammlungsraum allerdings noch gefunden werden muss. Dann sollen auch die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands durchgeführt werden und in der Session 2021/2022 wird hoffentlich wieder gemeinsam ausgelassen und mit Freude auch in Ossenberg Karneval gefeiert