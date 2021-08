Vergangenen Dienstag, 17. August, ist bei einem Verkehrsunfall in Schalke eine Frau verletzt worden.

GE. Die 53-Jährige saß um 20.10 Uhr als Beifahrerin im Auto eines 19-jährigen Gelsenkircheners, der auf der Scheuten-Solar-Straße unterwegs war. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung Lockhofstraße kam der Wagen von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und schrammte an einer Hauswand entlang. Die Frau aus Essen wurde bei dem Unfall verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.