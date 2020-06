Schon von weitem war der Rauch vom Bahnhof Holzwickede aus zu sehen. Was war geschehen?

Zeugen meldeten am heutigen Samstag in den Mittagsstunden einen Brand auf dem Bahngelände in Holzwickede. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und veranlasste umgehend eine vorläufige Streckensperrung. Eine Böschung war, aus bisher ungeklärter Ursache, in der Nähe des Bahnhofs in Brand geraten.

Vielleicht eine unachtsam weggeworfene Zigarette?



Aufgrund der Trockenheit herrscht Brandgefahr in Wald und Flur. Ein Trupp der Holzwickeder Feuerwehr löschte über eine Drehleiter das sich schnell ausbreitende Feuer. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.