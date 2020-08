Zwei Tage nach dem schweren Brand in Unna-Königsborn (wir berichteten) wurden Rettungskräfte der Feuerwehr zu einem Einsatz in der Dortmunder Straße in Unna-Massen gerufen.

In der Nacht vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag standen in Unna-Massen Gebäudeteile einer Autolackererei und eines kunststoffverarbeitenden Betriebes in Flammen. Der helle Feuerschein war schon von Weitem zu sehen.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere umliegende Gebäude verhindern. Allerdings brannte noch eine angrenzende Holzblockhütte nieder.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Samstages, 8. August, an.

Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich haben begonnen.