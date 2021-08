Kathi und Kevin - das Traumpaar aus der RTL-Show „Are you the one " - sind Eltern geworden: Gerade einmal 15 Monate ist es her, nachdem die TV-Sendung ausgestrahlt worden ist, da scheint sich das Glück der Kamenerin Katharina Wagener (25) verdreifacht zu haben.

Denn sie hat nicht nur mit Kevin Yanik ihre große Liebe gefunden, sondern jetzt sogar noch einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht, der aus dieser Beziehung hervorgegangen ist. Wir trafen die junge Mutter zum Interview.

Wie war die Geburt?

Katharina Wagener: „Unbeschreiblich, es ging alles so wahnsinnig schnell, so dass ich das Ganze noch gar nicht richtig verarbeitet habe. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich mir Bilder anschaue, als der Kleine zum ersten Mal auf meinem Bauch lag.“

War Kevin eine Hilfe?

Katharina Wagener: „Er war während der Geburt an meiner Seite und eine riesengroße Hilfe, denn er hat mir so viel Sicherheit gegeben. Wir sind, nachdem die Fruchtblase geplatzt war, nach Bochum in Krankenhaus gefahren. Und während der langen Autofahrt dorthin, hat er mich die ganze Zeit beruhigt. Jetzt ist er auch so unglaublich stolz und kann sein Glück kaum fassen.“



Ein Traumpaar, das sich in einer RTL-Show kennen und lieben gelernt hat. Kevin unterstützt Kathi, wo er nur kann. Foto: marinabuch.com

hochgeladen von Anja Jungvogel

Wie geht es Dir jetzt?

„Alles super. Wir sind seit drei Tagen zuhause und langsam pendelt sich eine gewisse Routine ein. Natürlich bin ich noch ein bisschen ängstlich und unsicher, aber grundsätzlich fühle ich mich wohl. Ich bin jetzt einfach Mama. Der Kleine braucht mich, meine Nähe, Fürsorge und Liebe.

Das ist übrigens alles unglaublich. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, was mein Körper mitmachen musste und damit meine ich die Zeit, als ich so schrecklich unter Magersucht litt (wir berichteten)."

Kannst Du Das Gefühl beschreiben, wie es war, Deinen Sohn das erste Mal in den Armen zu halten?

„Das war Glück, gemixt mit Angst. Plötzlich liegt da ein Kind vor mir, das ich neun Monate in mir getragen habe. Es war ganz ruhig, als die Hebamme es in meine Arme legte. Zuvor hatte der Kleine bei der Geburt noch kräftig gebrüllt. Jetzt war alles gut. Ich wünschte, ich könnte diese Momente noch einmal erleben.“

Wie fühlt es sich zu dritt an?

„Es ist unglaublich schön. Wir haben zur Zeit alle ein Dauergrinsen im Gesicht. Kevin nimmt mir so viel ab. Er kocht, er steht nachts auf und würde mir sogar das Stillen abnehmen, wenn er das nur könnte (lacht).“

Hast Du eine tolle Hebamme, die Dir in der ersten Zeit zur Seite steht?

„Sie kommt jeden Tag zu uns und ist eine große Hilfe. Sie gibt mir viel Sicherheit und beantwortet meine unzähligen Fragen. Wir wollen das Kind gleich zum ersten Mal baden.“

Machst Du die ganzen Baby-Kurse mit, die angeboten werden?

„Auf jeden Fall wollen wir zur Babymassage gehen. Kevin kommt natürlich mit.“

Ziehst Du Dich beruflich erst einmal zurück?

„Ja, seit der Geburtstag bin ich auch auf Instagram nicht mehr aktiv, weil ich mich jetzt erst einmal voll und ganz auf meinen Sohn konzentrieren will.“

Hunde, Kind und Job - das ist ganz schön viel, oder?

„Definitiv. Ich schaffe es momentan auch nicht, mit den Hunden zu gehen. Das macht Kevin zur Zeit allein.

Bleibt ihr in Soest wohnen oder ist ein Umzug geplant?

„Wir sind auf der Suche nach einem kleinen Häuschen mit Garten. Aber wir haben noch nichts Konkretes im Blick und lassen uns Zeit damit.“

