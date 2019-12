Wart Ihr schon mal in der Meditationskirche in Werl-Holtum?

Das ist genau die richtige Zeit und der richtige Ort, um Kraft für das neue Jahr 2020 zu schöpfen.

Die Digitalisierung hat nun auch in der Holtumer Kirche Einzug gehalten – gesteuert wird das moderne Computersystem über einen Touchscreen, der Von den Besuchern individuell bedient werden kann.

Dabei stehen mehrere meditative Programme zur Auswahl, beispielsweise Ruhe, Kraft schöpfen, Meditation für Kinder und vieles mehr.

Begleitet wird die illuminierte Meditation mit Musik, ganz nach den Wünschen des Benutzers - eine interaktive Technik in einer modernen und medialen Dorfkirche, die vom Erzbistum Paderborn gesponsert wird.

Die Kirche ist für die Besucher täglich bis 22 Uhr zur freien Meditation geöffnet.