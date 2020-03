Allein die Welt retten – das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Geht es jedoch darum, unser Klima zu schützen, können viele zusammen Großes bewirken. Zum Beispiel mit dem Pflanzen von Bäumen und Sträuchern und dem Anlegen von Hecken. Der Kreis Unna sorgt seit vielen Jahren für mehr Grün zwischen Selm und Schwerte.

Kreis Unna. Man sieht es ihnen nicht auf den ersten Blick an, doch sie bringen Höchstleistungen: Bäume entziehen der Luft immerfort das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2) und wandeln es in Kohlenstoff (C) um, der im Holz gespeichert wird. Den Sauerstoff (O2) geben sie wieder an die Umgebung ab. Sie spenden Schatten und sorgen für Verdunstungskälte.

"Jahr für Jahr werden auf unsere Initiative Baumreihen, Hecken, Obstwiesen oder Feldgehölze in großem Umfang angepflanzt", unterstreicht Peter Driesch, Fachbereichsleiter Natur und Umwelt beim Kreis Unna den Stellenwert des Naturschutzes in der Kreisverwaltung. Im Jahr 2019 hat der Kreis für mehr als 4.000 laufende Meter Klimaschutz gesorgt.

Zählt man alles Grün zusammen, was seit der Aufstellung des ersten Landschaftsplans im Kreis Unna 1985 gesetzt wurde, kommt man auf eine beachtliche Größenordnung: 428 Kilometer Alleen, Baumreihen, Feldhecken, Ufergehölze und Säume wurden in 35 Jahren geschaffen.

Doch nicht nur die Umsetzung der Landschaftspläne hat der Kreis Unna im Blick. Er kümmert sich intensiv um besonders wertvolle Bäume: Der Fachbereich Natur und Umwelt ist zuständig für alle Naturdenkmale im Kreis. Davon gibt es derzeit 390, die in Absprache mit den jeweiligen Eigentümern gehegt und gepflegt werden.

Darüber hinaus arbeitet der Kreis in Sachen Naturschutz mit Landwirten zusammen: Im Rahmen des sogenannten Kulturlandschaftsprogrammes des Kreises Unna können Verträge abgeschlossen werden, wonach Landwirte für die naturnahe Bewirtschaftung von Grünland und für die extensive Nutzung von Ackerland Ausgleichszulagen erhalten. 2019 wurden auf diese Weise insgesamt rund 330 Hektar naturnah bewirtschaftet. Den überwiegenden Anteil hat hierbei Grünland mit 227 ha, aber auch über Acker (67 ha) und Flächen für die Biotoppflege, wie z.B. Streuobstwiesen (33 ha) wurden Verträge geschlossen.

"Natürlich sind das alles wichtige Bausteine für mehr Klimaschutz im Kreis Unna", betont Peter Driesch. "Man darf aber auch nicht vergessen, dass Grünland, Bäume, Hecken und Sträucher vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten und damit unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt sind."

Weitere Infos zum Klimaschutz im Kreis Unna unter www.kreis-unna.de/klimaschutz.