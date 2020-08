Der coronabedingte „Lockdown“ und die damit einhergehenden Schulschließungen machten Mitte März digitalen Unterricht nötig. Für viele Lehrer*innen war dies absolutes Neuland. Dementsprechend gab es keine einheitlichen Standards im Kreis Unna. Wie gut der Unterrischt gestaltet war, hing vom individuellen Können bzw. Engagement der einzelnen Lehrkräfte ab.

Eine Umfrage, im Rahmen einer Studie der Initiative D21 ergab, dass mehr als die Hälfte der befragten Eltern sagten, dass die Lehrer*innen den digitalen Unterricht auf eigenen Faust angeboten und gestaltet hätten. 42 Prozent davon empfanden die Lehrer als überfordert. Nun fordert die Initiative D21 bundesweite Standards an Schulen, denn digitales Distanzlernen war über Wochen Alltag für die Schüler*innen und könnte sich in Kürze eventuell sogar wiederholen.

Die Schulgemeinde des Städtischen Gymnasiums Bergkamen (SGB) sieht dabei eine große Chance und befragte ihrerseits vor den Sommerferien Eltern, Schüler*innen sowie die Lehrkräfte zu ihren Erfahrungen im Distanzlernen.

Das Fazit: Allen sei bewusst, dass die Gesundheit an erster Stelle stehe. Dies soll bei den Entscheidungen daher auch Priorität haben. Außerdem wurden Entwicklungspotenziale erkannt, um das digitale Lernen effizienter und nachhaltig zu gestalten.

Im Rahmen eines Fortbildungstages haben sich die Lehrer des SGB nun auf das neue Schuljahr vorbereiten können - dabei immer im Hinterkopf, dass eine vorübergehende und längerfristige Schließung der Schule kurzfristig notwendig werden könnte.

Um für diesen Fall gewappnet zu sein, wurden verschiedene Workshops absolviert, um Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit der neuen Lernplattform „moodle“ zu vertiefen. Zudem wurden die Möglichkeiten des Videokonferenz-Programms „Bigbluebotton“ vorgestellt und eingeübt.

Sind die Schüler fit?

Um auch die Schüler*innen im Umgang mit „moodle“ und Videokonferenzen fit zu machen, wird es zu Schuljahresbeginn für jeden Jahrgang Schulungen geben. „Uns war wichtig, dass wir sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen aus der Zeit vor den Sommerferien beurteilen und daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Sollte es zu einer erneuten Schulschließung kommen, sehen wir uns nun gut gewappnet“, betont Schulleiterin Bärbel Heidenreich.

Viele Löcher zu stopfen

Die Initiative D 21 ist Deutschlands größtes gemeinnütziges Netzwerk für die Digitale Gesellschaft, bestehend aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Hier arbeiten Experten gemeinsam daran, die gesellschaftlichen Herausforderungen im digitalen Wandel zu durchleuchten, jährliche Lagebilder zu liefern und Debatten anzustoßen, um die Zukunft der Digitalen Gesellschaft sinnvoll zu gestalten.

Sandy Jahn, Bildungsreferentin der Initiative D21, erklärt zum digitalen Dilemma an den Schulen: "Von einer flächendeckenden digitalen Bildung sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. Andere Länder haben längst vorgelegt und sind uns um viele Jahre voraus. Im EU-Vergleich zu Informations- und Kommunikationstechnologie in Schulen landet Deutschland in vielen Kategorien nicht einmal im Mittelfeld. Nur an knapp jeder vierten weiterführenden Schule können die Lehrenden per schuleigener E-Mail Adresse Kontakt zu Schüler*innen halten. An Grundschulen ist die technische Ausstattung noch einmal deutlich schlechter. Über eine virtuelle Lernumgebung verfügt nur jede zehnte deutsche Grundschule und knapp die Hälfte der weiterführenden Schulen. Zum Vergleich: in den nordischen Ländern sind es zwischen 90 und 100 Prozent der Schulen."