Für den ersten Schneefall gerüstet: Auf dem Bauhof in Bergkamen wird der "Ernstfall" jetzt schon mal in Form einer Trockenübung geprobt. „Wir sind für den Kampf gegen Eis und Glätte auf Bergkamens Straßen gut gewappnet. Am liebsten wäre uns natürlich trotzdem, wenn es gar keine Einsätze gäbe“, erklärt der stellvertretende Baubetriebshof-Betriebsleiter Stephan Polplatz (57).

Streusalz ist auch in diesem Jahr gut bevorratet und in rauen Mengen da. Symbolbild: Heike Cervellera

hochgeladen von Anja Jungvogel



Vorausschauendes Handeln schütze die Bergkamener vor unangenehmen Überraschungen. Ganz besonders gelte das natürlich im Straßenverkehr. "Auch wenn noch keine Schneeflocke in Sicht ist, bereiten sich unsere Mitarbeiter schon jetzt auf die nächste Wintersaison vor", so Polplatz. ADiese Woche trainieren sie speziell den Einsatz von Schneepflügen und Streugeräten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Betrachtung des vergangenen Winters. Dabei interessieren insbesondere die Erfahrungen aus dem zweiwöchigen intensiven Einsatz im Februar 2021 – und die Lehren daraus. So hat der Bergkamener Baubetriebshof aufgrund der damaligen teilweise massiven Technikausfälle noch einmal aufgestockt. Neben einem weiteren angemieteten Lkw mit Räum- und Streugerät, stehen zusätzlich drei Kubikmeter Salzvorrat und 800 Liter Sole bereit.

Stephan Polplatz ist mit den Vorbereitungen zufireden: „Unser Lagerkapazitäten an Streumaterial sind voll ausgeschöpft.“ Angesichts dieser gewissenhaften Vorkehrungen sieht er dem Treiben von Frau Holle entspannt entgegen.