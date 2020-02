Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann in der kommenden Woche Ihre Geschwindigkeit kontrollieren: Montag: Wodanstraße (Langenberg), Mettmanner Straße, Dellerstraße (Velbert), Elsbeeker Straße (Neviges); Dienstag: Hauptstraße (Langenberg), Am Lindenkamp, Hardenberger Straße (Velbert), Goethestraße (Neviges); Mittwoch: Voßnacker Straße (Langenberg), von-Humboldt-Straße (Velbert), Wimmersberger Straße, Kirchstraße (Tönisheide); Donnerstag: Looker Straße, Hüserstraße (Langenberg), Am Kalksteinbruch (Velbert), Siebeneicker Straße (Neviges), Heiligenhaus-Mitte, Freitag: Plückersmühle (Langenberg), Am Thekbusch, Ahornstraße, Rottberg (Velbert), Kuhlendahler Straße (Tönisheide).