Flop der Woche!

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 21 und 21.30 Uhr an der Straße Kalkofen in Velbert. Flop! Ein schwarzer VW Up parkte dort in Höhe des Hauses Nr. 19 am rechten Fahrbahnrand. Der Pkw wurde von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und am linken vorderen Kotflügel erheblich beschädigt. Obwohl dabei allein am schwarzen Up ein Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand, flüchtete der unbekannte Verursacher. Hinweise bitte unter Tel. 02051/9466110.